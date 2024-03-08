وكيل صحة سوهاج يوجه باستيعاب جميع قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوي بالبلينا

أجرى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عددا من الجولات التفقدية المكثفة لمستشفيات جنوب وشرق المحافظة، وبدأ تلك الجولات مساء أمس الخميس، واستكملها اليوم الجمعة، وشملت الزيارات 6 مستشفيات وهي مستشفى ساقلتة المركزي ومستشفى المنشاة المركزي، وتم تفقدهما مساء أمس الخميس.

ورافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ وبحضور الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة.

وخلال الزيارة شدد وكيل صحة سوهاج، على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتدريب الكوادر الفنية والتمريضية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بكل فئة بالمديرية، كما تفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية بموقع المستشفى الجديدة والوقوف على مدى الإنجاز والذي تخطى 90% من حجم الأعمال.

وتفقد مستشفى المنشاة المركزي جنوب المحافظة، ورافقه خلالها الدكتورة شيماء جابر مدير إدارة الطوارئ، وبحضور الدكتورة أسماء شعبان مدير المستشفى، وشدد خلال التفقد على الالتزام بأماكن عمل الكوادر الطبية بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات الأشعة وبنك الدم والنساء.

وفي سياق متصل واصل الدكتور أحمد محروس، صباح اليوم الجمعة، تفقده لسير العمل بالمستشفيات حيث زار مستشفيات البلينا المركزي (برديس) وجرجا العام وحميات جرجا وأخيرا مستشفى العسيرات المركزي.

ووجه الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية بنشر فرق التفتيش والمتابعة التابعة لها بتلك المستشفيات لمتابعة سير العمل بها ورصد الملاحظات ومعالجتها وتلافيها على رأس العمل، وكذلك تدريب الكوادر الطبية بها.

كما وجه بإمداد مستشفى العسيرات المركزي بعدد من أطباء بعض التخصصات الهامة وذلك لصالح العمل والمرضى ورفع كفاءة الخدمة الطبية بها، مشددا على حسن معاملة المرضى.

كما أكد وكيل صحة سوهاج تشغيل عدد من أجهزة الغسيل الكلوي وضمها لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى البلينا المركزي (برديس) لتصبح المستشفى قادرة على استيعاب جميع مرضى الغسيل الكلوي وإنهاء قوائم انتظار المرضى.



ووجه وكيل صحه سوهاج الإدارة الهندسية بالمديرية بمراجعة ومتابعة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات المختلفة، وعمل الصيانة اللازمة لها لتلافي الأعطال المفاجئة لتلك الأجهزة.