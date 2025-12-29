البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له، وذلك بعد حصوله على أغلبية الأصوات.

وفي وقت سابق، عقد البرلمان العراقي أولى جلساته، لانتخاب رئيس له ونائبين اثنين، بحضور 292 نائباً من أصل 329 ممن فازوا في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نوفمبر الماضي.

وترأس الجلسة أكبر النواب سناً، وهو عامر الفايز الذي أغلق باب الترشيح، معلناً ترشيح كل من النائب هيبت الحلبوسي، وعامر عبدالجبار، وسالم العيساوي لرئاسة البرلمان.

وأعلن المجلس السياسي الوطني في العراق يوم أمس، ترشيح هيبت الحلبوسي، لرئاسة البرلمان، وحظي هذا الترشيح بتأييد العديد من القوى السياسة.

وشغل الحلبوسي منذ 15 سبتمبر 2018 منصب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي «الدورتين الرابعة والخامسة».

كما كان عضواً في مجلس النواب منذ 2018، وواحدًا من القيادات الفاعلة في حزب «تقدّم» الذي أسسه محمد الحلبوسي.