جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسئول الاستخبارات في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اغتيال مسئول الاستخبارات في حزب الله حسين مقلد.

وأشارت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى اغتيال مقلد، في غارة دقيقة نفذت اليوم الاثنين في بيروت.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف قائد بارز في حزب الله في بيروت في إطار الرد على شن الحزب - المدعوم من إيران - ضربات على شمال إسرائيل ليلا، فيما توعد وزير الدفاع بأن أمينه العام نعيم قاسم أصبح «هدفا».

وعبر حسابه على منصة «إكس»، نشر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذيرا قال فيه إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح الآن «هدفا للتصفية».

وأضاف أن زعيم حزب الله نفذ أوامر من إيران بمهاجمة إسرائيل، وحذر من أن الحزب «سيدفع ثمنا باهظا» جراء أفعاله.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه إسرائيل خلال الليل، مضيفا أن أحدها تم اعتراضه فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.



