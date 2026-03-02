جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات المقرات التابعة للنظام الإيراني في قلب طهران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو نفذ سلسلة من الهجمات على مقرات وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع الإيرانيتين في طهران.

وأضاف في بيان، مساء الاثنين، أن «القوات الجوية، بتوجيه من مديرية الاستخبارات، نفّذت هجومًا على عشرات المقرات التابعة للنظام الإيراني في قلب طهران».

وتابع: «في إطار هذه الغارة الجوية، استهدفت القوات الجوية مقرات وقواعد أجهزة الأمن الداخلي، التابعة للنظام الإيراني والمسؤولة عن قمع الاحتجاجات ضده، بما في ذلك استخدام العنف واعتقال المدنيين. ويُعدّ استهداف هذه القواعد ضربةً قاصمةً لقدرات النظام القمعية».

وبحسب البيان، استهدفت القوات الجوية أكثر من عشرة مقرات لوزارة الدفاع الإيرانية، وجهاز الاستخبارات المركزي للنظام، ومقر فيلق القدس. واستهدفت الهجمات المقرات التي رصدت الاستخبارات العسكرية نشاطًا لجنود النظام فيها.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، واصلت القوات الجوية استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض، ومواقع تُستخدم لإنتاج أسلحة للقوات الإيرانية، فضلًا عن مواقع أخرى تابعة للحرس الثوري».

وختم بالقول: «يُعمّق الهجوم المكتمل الضرر الذي لحق بالنظام الإيراني الإرهابي. وسيواصل الجيش الإسرائيلي إلحاق الضرر بهياكل النظام وعناصره أينما كان يعمل».