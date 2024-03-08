هونج كونج تصدر مسودة مشروع قانون جديد للأمن القومي

أصدرت حكومة هونج كونج، اليوم الجمعة، مسودة مشروع قانون جديد، مثير للجدل، بشأن الأمن القومي، في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، والتي تشمل أحكاما بالسجن مدى الحياة، في جرائم الخيانة والتمرد والتخريب.

ووصلت مسودة مشروع القانون الجديد، إلى الهيئة التشريعية في هونج كونج، المكونة من 70 مقعدا، المعروفة باسم "المجلس التشريعي" أو "ليج كو".

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه تمت الموافقة على التشريع، في القراءتين الأولى والثانية من القراءات الثلاث، في المجلس اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تبحث لجنة معنية بمشاريع القوانين، مشروع القانون، بندا بندا، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتم إدراج جرائم الخيانة والتمرد وتحريض أفراد القوات المسلحة الصينية، على التمرد والتخريب، مما يعرض الأمن القومي للخطر، كجرائم، يمكن أن يتم الحكم على مرتكبيها بالسجن مدى الحياة، في مسودة مشروع القانون.

كان الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، الذي ينظر إليه بوصفه متشددا مؤيدا لبكين، قد قدم في أواخر يناير الماضي، تفاصيل بشأن قانون الأمن القومي المحلي، الذي تم طرحه بعد ذلك للتشاور العام، حتى 28 فبراير الماضي. وكان يضغط من أجل تمرير التشريع بسرعة.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج وقع على قانون مماثل للأمن القومي لهونج كونج دخل حيز التنفيذ في يونيو عام 2020.

ويهدف إلى قمع أنشطة «الانفصال والإرهاب، واعتبره المعارضون أخطر تهديد لصيغة "بلد واحد ونظامان" التي تم الاتفاق عليها عندما عادت السيادة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة للصين في 1997.

وشهدت هونج كونج احتجاجات على تطبيق القانون.