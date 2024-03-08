أبو عبيدة: عدد من أسرى العدو يعاني من المرض والجفاف ونقص الأدوية نتيجة ما يعانيه شعبنا

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مساء اليوم الجمعة، إن "تباكي الإدارة الأمريكية على أعداد محدودة من أسرى العدو أمام تجاهلها المذابح والإبادة الجماعية والمحرقة التي يتعرض لها شعبنا، فضلا عن تجاهلها آلاف الأسرى من أبناء شعبنا، يؤكد ازدواجية معايير هذه الإدارة ومن يدور في فلكها وعدم اكتراثهم لا لحقوق إنسان ولا قانون دولي مزعوم".



واستطرد أن "العقلية المريضة للصهيونية الإرهابية، التجويع والتهجير والقتل والتدمير والترويع وحرق المكتبات وتدمير الآثار التاريخية والبنى التحتية والمؤسسات المدنية، يطبقها جيش العدو بحذافيرها ويرتكب جرائم مروعة تضاهي ما يعرف بالمحرقة النازية".



وزاد: "بل تعدت بشاعة النازية إلى حرب تجويع متعمدة يشاهد فيها العالم قتل الآباء الساعين إلى قوت أبنائهم وتجويع الأطفال وقتلهم جوعا ومرضا في أبشع جريمة حرب غير مسبوقة، حتى أن بعض الدول المتواطئة مع العدو باتت في موقف عصيب لا تهتدي وسيلة تبرر بها هذه المحرقة، وتعجز عن التماهي مع هذا المستوى من الانحطاط".



وأكد أن "هذه المجاعة ألقت بظلالها على كل مكونات شعبنا في غزة، بما في ذلك أسرى العدو الذين يعيشون ذات المستوى من الجوع والحرمان الذي يعيشه شعبنا ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن عددا من أسرى العدو يعانون سوء التغذية والجفاف والهزال وبات المرض يهدد حياة عدد منهم في ظل عدم توفر الدواء والغذاء المناسب لهم، فضلا عن تعرضهم للقصف والقتل في حوادث كثيرة أعلنا عنها مرارا".



وتابع: "إذا كانت عائلات هؤلاء الأسرى معنية بحياتهم، فلتعلم أن حكومتهم ومجلس حربهم يتلاعب بحياة أبنائهم وتصر على استلامهم في توابيت فالكرة في ملعبهم لإنقاذ من يمكن إنقاذه منهم".



وقال: "يا أهلنا يا شعبنا العظيم يا رأس مالنا ويا تاج رؤوسنا، تحية لكم من أبنائكم في ثغور الرباط ومواقع القتال الذين بعتموهم لله وفي سبيل الله، فقاتلوا عن شرف هذه الأرض بدمائهم وجهادهم".



ووجه "تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الأطهار الذين يغسلون بدمائهم عار أمة عاجزة، وتحية لجرحانا الأبطال الذين تشهد آلامهم وجراحهم على بطولة شعب عظيم معطاء ولأسرانا الأحرار القابعين في عرائن الأسود يقدمون لله وللوطن زهرة الأعمار، والتحية لكل أسرة وعائلة شردت من بيتها تحت وطأة العدوان الهمجي، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وما النصر إلا صبر ساعة".



واختتم قائلا: "تحية لعاصمتنا المقدسة ولأقصانا الأسير وللمقاتلين من أمتنا الأبطال في كل الساحات، والتحية الأرواح شهدائهم على طريق القدس وبطولاتهم في لبنان واليمن والعراق وكل جبهه تقاتل معنا".