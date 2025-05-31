اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة تعلن تأجيل زيارتها إلى رام الله

قررت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، السبت، تأجيل زيارتها إلى مدينة رام الله، التي كانت مقرَّرة، الأحد المقبل، على خلفية تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية.

وذكرت الوزارة الأردنية، في بيان، أن زيارة أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، إلى الأردن كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل الزيارة التي كانت مقررة إلى رام الله، انطلاقاً من عمّان.

وأكد الوفد في موقف مشترك أن قرار تل أبيب منع زيارة الوفد إلى رام الله، ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والمسؤولين الفلسطينيين يمثل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للبيان.

وشدد البيان على أن القرار "يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن إسرائيل تنوي حظر وصول وفد وزراء الخارجية العرب إلى رام الله الأحد المقبل، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر وتركيا بالرئيس محمود عباس في رام الله، الأحد.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة، إن "السلطة الفلسطينية كانت تخطط لعقد اجتماع يهدف لدعم إقامة دولة فلسطينية".

وكان من المتوقع أن تتم الزيارة في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وكان من المتوقع أن تبحث الزيارة دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا والمقرر عقده في يونيو المقبل، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع.