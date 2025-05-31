جيش الاحتلال يزعم: تأكدنا من اغتيال محمد السنوار وبرفقته قائدين بارزين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أنه اغتال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد السنوار.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه بات من المؤكد الآن أن طائرات مقاتلة هاجمت منطقة خان يونس، في عملية مشتركة، في 13 مايو، وقتلت محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال هذا الأمر لكنه لم يقدم دليلًا على ذلك، كما أن حركة حماس لم تعلن عن الأمر.

وواصل جيش الاحتلال مزاعمه بإعلان اغتيال محمد شبانة، قائد لواء رفح التابع لحركة حماس، ومهدي كوارع قائد كتيبة جنوب خان يونس التابعة للحركة.

وزعم الجيش أنه اغتالا شبان وكوار أثناء تواجدهما في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض، أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس وفق زعمه. علمًا بأن جيش الاحتلال اعتاد تقديم هذه الذرائع والادعاءات طوال فترة الحرب.

وقال جيش الاحتلال في معرض الرواية التي لا يمكن التأكد منها منها من دون إعلان رسمي من قِبل المقاومة الفلسطينية، إن القيادة الجنوبية وسلاح الجو نفّذت الهجوم، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وبقرارات دقيقة اتخذها رئيس الأركان وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الوقت الفعلي.

وأشار إلى تنفيذ عمليات استخباراتية عديدة لتحديد نقاط الهجوم بدقة، وتمكين استهداف دقيق زاعما أنه عمل على التقليل من الضرر على المدنيين في المنطقة، وادعى أنه لم يتأثر عمل المستشفى نتيجة الهجوم.

وترى إسرائيل في محمد السنوار أنه من أبرز الشخصيات المخضرمة في الجناح العسكري لحماس، ولعب دورًا بارزًا في تخطيط وتنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، حيث كان قائدًا لمركز العمليات.