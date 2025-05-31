مصدر مقرب من حماس يكشف ملامح رد الحركة على مقترح ويتكوف

قال مصدر مقرب من حركة حماس، إن ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تضمن جدولا زمنيا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على ثلاث دفعات.



وأضاف المصدر في تصريحات للتلفزيون العربي، أن المقترح يتضمن تسليم 4 أسرى في اليوم الأول و2 في اليوم الثلاثين و4 في اليوم الستين.

وأوضح أن جثث القتلى ستسلم على ثلاث دفعات في اليوم العاشر واليوم الثلاثين واليوم الخمسين، مشيرًا إلى أن الرد تضمن كذلك مطالب بالشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأفاد بأن الرد يشمل مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار غ في غزة.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت: «بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسئوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء».

وأضاف أن الرد يستهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.