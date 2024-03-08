قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة، لتنهي بذلك مسيرة استمرت 27 عاما في البرلمان البريطاني.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ماي كشفت عن قرارها الاستقالة من منصبها كعضو في البرلمان عن مدينة ميدنهيد، اليوم الجمعة، قائلة إنها ستركز على الدفاع عن قضايا منها مكافحة العبودية المعاصرة.



وقالت في بيان أرسلته لصحيفة ميدنهيد أدفرتايزر المحلية: "منذ استقالتي من منصبي كرئيسة للوزراء، استمتعت بكوني عضوا في البرلمان مرة أخرى ولدي مزيد من الوقت للعمل من أجل الناخبين في دائرتي ومناصرة قضايا قريبة من قلبي منها مؤخرا إطلاق لجنة عالمية معنية بالرق المعاصر والاتجار بالبشر.



وأضافت "لقد أخذت هذه القضايا قدرا متزايدا من وقتي. ولهذا السبب، وبعد كثير من التفكير والدراسة المتأنية، أدركت أنه بالنظر إلى المستقبل، لن أكون قادرة بعد الآن على القيام بعملي كنائبة في البرلمان بالطريقة التي أعتقد أنها صحيحة ويستحقها الناخبون في دائرتي".