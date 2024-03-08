أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، توفر الدولار في البنوك المصرية لجميع احتياجات المصانع والشركات والتجارة.



وقال خلال تصريحات لـ«Extra News» مساء اليوم الجمعة، إن البنوك تتواصل مع العملاء لدعودتهم إلى العودة لفتح اعتمادات مستندية واستيراد السلع، وذلك بهدف إعادة حركة الاقتصاد إلى طبيعتها كما كانت في السابق، مجددا التأكيد أن الدولار متوفر في جميع البنوك.



وتوقع أن تختفي السوق الموازية تماماً، قائلا: «توقعي إن لم يكن هذا حصل بالفعل فالسوق الموازية ستختفي تماما».



ولفت إلى عودة جميع البنوك لفتح البطاقات الائتمانية «كريدت كارد»، وكذلك رفع حدود البطاقات بعد تقييم دقيق؛ لتجنب سوء الاستخدام الذي حدث خلال الفترة السابقة من استغلال بعض العملاء فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية بهدف الاستفادة من فرق العملة.



وأشار إلى أن تحديد الحدود الائتمانية للبطاقات يتم من قبل كل بنك على حدة، منوها بأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديدها.



وأضاف أن البنوك تفتح أبوابها لبيع الدولار، حيث لا يشترط أن يكون حائز الدولار من عملاء البنك لبيع الدولار، موضحا أن البنك يطلب فقط بيانات العميل لا غير.