فنربخشة يفوز بثلاثية على سانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي

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وضع فنربخشة التركي، قدما في دور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه 3 - 0 على مضيفه سانت جيلواز البلجيكي، في ذهاب دور الـ 16.

وفي الدقيقة 20، سجل ميتشي باتشواي، الهدف الأول لفنربخشة، قبل أن يضيف جايدن أوستروولد، الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وأحرز دوسان تاديتش، الهدف الثالث للفريق التركي في الدقيقة 94.

من جانبه، فاز دينامو زغرب الكرواتي على ضيفه باوك اليوناني، بهدفين دون رد من توقيع برونو بيتكوفيتش في الدقيقتين 37 و71.

وضمن منافسات الدور ذاته، فاز فيورنتينا الإيطالي على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي بنتيجة 4 - 3.

رباعية فيورنتينا حملت توقيع مبالا نزولا ولوكاس بلتران ورولاندو ماندراجورا وأنتونين باراك.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة سيرفيت السويسري وضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.