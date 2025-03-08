سانتو يحقق رقما مميزا أمام جوارديولا

حقق البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي نوتينجهام فورست رقمًا مميزًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي.

نوتينجهام فورست انتصر على مانشستر سيتي 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

وفاز نونو إسبيريتو سانتو بأربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيب جوارديولا، كثاني أكثر مدرب يحقق الفوز عليه طوال مسيرته في الدوري الممتاز.

ولا يتفوق عليه، في هذا الأمر، سوى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، والذي حقق 5 انتصارات ضد جوارديولا.

وخاض سانتو بشكل عام أمام جوارديولا 11 مباراة، حقق أربع انتصارات، وخسر في 6 مناسبات وتعادل مرة وحيدة.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني ولاعب مانشستر سيتي من مقاعد البدلاء في الدقيقة 69، بدلًا من البرازيلي الشاب سافينيو.

بهذا الفوز رفع نوتينجهام فورست رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث من جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الوصيف، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 47 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال، وبفارق نقطة وحيدة أمام تشيلسي الخامس مع مباراة أقل للبلوز.

وأصبحت هزيمة اليوم هي التاسعة لفريق المدرب بيب جوارديولا في الموسم الحالي من البريميرليج، مقابل 14 انتصار فقط و5 تعادلات.

فيما وصل نوتينجهام فورست للانتصار الخامس عشر، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم، في موسم مميز تحت قيادة البرتغالي المخضرم نونو سانتو.