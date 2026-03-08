انطلاق الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد بناء على دعوة من السعودية، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبالتزامن مع ذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مُجدداً، وبأشد العبارات، التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج، مؤكداً أن هذا التصعيد المتهور وغير المبرر يُمثل خطأ هائلاً في الحسابات يتعين على إيران مراجعته فوراً.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيده أن إيران تُمارس عدواناً ضد الشعوب باستهدافها منشآت حيوية وأهدافاً مدنية، وأنها تُدخل المنطقة كلها في مسارٍ بالغ الخطورة عبر تصعيدها غير المحسوب ضد السكان والأهداف الحيوية والمنشآت المدنية.

وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة يُتابع عن كثب تطورات التصعيد الإيراني، وأنه يعتبره استراتيجية يائسة ضد دول لم تُشارك في الحرب ولم تسعَ إليها، ولن يكون من شأن هذه الاستراتيجية سوى تعميق الكراهية والعداء في المنطقة.

وفي وقت سابق أمس، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يأتي لبحث الوضع الراهن، حيث كيفية التحرك فى ظل استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية.

وأوضح السفير حسام زكي خلال مداخلة مع قناة الحدث الإخبارية، أن الوضع برمته يعد صعبا للغاية خصوصا بالنسبة للدول التي تواجه هذه الاعتداءات، وهو ما ترفضه جامعة الدول العربية جملة وتفصيلا، في ظل ما ترتب عنه من نتائج سلبية فى الأرواح أوالممتلكات سواء العامة أو الخاصة.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن الجميع يعي ما تتعرض إيران إليه ولكن ليس هناك ما يبرر أخذ الأمور إلى هذا المنحى من خلال الاعتداءات على دول الجوار، خصوصا وأن عدد كبير من هذه الدول يُحسب لها جهودها لتجنيب سواء إيران أو دول المنطقة ويلات هذه الحرب، لذلك أؤكد أن حتى وإن لم تلقى هذه الجهود قبولا، فلابد من الإعتراف بأهمية ما قامت به هذه الدول، كما لا يجوز أن تُكافئ هذه الدول بمثل هذه الاعتداءات الإيرانية التي كما نتابع لا تميز بين مدني وعسكري وهو الأمر الذي ندينه جميعا وبشدة.