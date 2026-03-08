الجيش الباكستاني يعلن مقتل 13 مسلحا في إقليم خيبر بختونخوا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت باكستان، الأحد، مقتل 13 مسلحا في عمليات نفذها الجيش بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوات المسلحة، بحسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية.

وأوضح البيان، أنه جرى قتل 5 مسلحين في منطقة باجور، و3 في منطقتي بانو وديرة إسماعيل خان، و5 في منطقتي خيبر وجنوب وزيرستان.

وأضاف البيان، أنه قوات الجيش ضبطت خلال العمليات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا (شمال غرب) وبلوشستان (جنوب غرب) المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة، تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد، "حركة طالبان باكستان" بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ الهجمات انطلاقا منها، فيما تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان، ومنح شعب البلوش حق إدارة المنطقة.