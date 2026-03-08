لافروف: على أمريكا أن توضح خططها للعالم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه على الولايات المتحدة أن توضح خططها للعالم.

وقال لافروف، في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين، "نتحدث كثيرا عن رغبتنا في تحديد نوع العالم، الذي نعيش فيه. لقد تحدثت بالفعل عن هذا الموضوع مرات عدة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف "نعتقد أنه على الولايات المتحدة أن توضح خططها وكيف يرتبط كل هذا بما كان يحدد معايير معينة سابقا".

وقال لافروف "لقد اقترح الرئيس بوتين، عقد قمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضائه الدائمين منذ فترة طويلة، حتى قبل جائحة كوفيد-19. وأعتقد أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ هذه الفكرة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، أن إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل أن هدفهما هو حرمان إيران من الأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي.