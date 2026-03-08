القيادة المركزية الأمريكية تصدر تحذيرا أمنيا للمدنيين في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، مساء الأحد، تحذيرًا أمنيًا للمدنيين في إيران، وذلك في ظل ما وصفته بـ«تجاهل النظام الإيراني الصارخ لسلامة الأبرياء».

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن النظام الإيراني يستخدم مناطق مدنية مكتظة بالسكان لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ باليستية.

ونوهت أن «هذا القرار الخطير يُعرّض حياة جميع المدنيين في إيران للخطر، إذ تفقد المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية وضعها المحمي، وقد تصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي».

وأشارت إلى أن «القوات الإيرانية تستخدم مناطق مكتظة محاطة بالمدنيين في مدن مثل: دزفول وأصفهان وشيراز، لإطلاق طائرات مسيرة هجومية وصواريخ باليستية».

وحثت المدنيين الإيرانيين على البقاء في منازلهم، قائلة إن «النظام الإيراني يُعرّض حياة الأبرياء للخطر عن عمد».

ولفتت إلى أن «القوات الإيرانية تُعرّض سلامة الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط للخطر، من خلال استهدافها المتعمد والعشوائي للمطارات المدنية والفنادق والأحياء السكنية».

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: «إن النظام الإيراني يتجاهل بشكل صارخ أرواح المدنيين بمهاجمة شركائه في الخليج، بينما يعرض سلامة شعبه للخطر».

ووفقًا لـ«سنتكوم»، أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية وآلاف الطائرات المسيرة الهجومية منذ 28 فبراير.

وذكرت أن «معدلات الإطلاق انخفضت بشكل كبير، مع تقويض القوات الأمريكية وقوات الحلفاء للقدرات العسكرية الإيرانية».

وأضافت: «يتخذ الجيش الأمريكي الاحتياطات الممكنة كافة، للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، لكنه لا يستطيع ضمان سلامتهم داخل أو بالقرب من المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية».

واختتمت البيان بالقول: «على عكس النظام الإيراني، لا تستهدف القوات الأمريكية المدنيين أو تعرض سلامتهم للخطر عمداً».