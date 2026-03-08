بيسكوف: روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات لأنها تخدم مصالحها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لأن ذلك يخدم مصالحها.

وأضاف بيسكوف، في تصريح للصحفي بافيل زاروبين، "نأخذ جميع الجوانب في الاعتبار حتى أدق التفاصيل، ونبقى منفتحين على المفاوضات لأن ذلك يصب في مصلحتنا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا عندما قال إنه في ظل "العاصفة العاتية" التي تعصف بالعالم حاليا، يجب على روسيا التركيز على نفسها ومصالحها.

وأضاف بيسكوف "بوتين محق: ففي ظل هذه العاصفة العاتية التي بدأت الآن (في العالم)، يجب أن نركز على أنفسنا، وعلى مصالحنا، وعلى إمكانياتنا. كان هناك نقص في هذه الإمكانات فيجب تعزيزها. يجب أن نفكر بوضوح وأن نحافظ على هدوئنا".

وعند سؤاله عن طبيعة العالم في الوقت الحالي، قال بيسكوف: "لقد شهدت البشرية ما هو أسوأ من ذلك".