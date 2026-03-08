محكمة في بنجلاديش تقضى بحبس 3 أشخاص لقتلهم 20 كلبا ضالا في دكا

قضت محكمة في بنجلاديش، اليوم الأحد، بحبس 3 أفراد لقتلهم 20 كلبا ضالا في العاصمة دكا منذ أكثر من 5 أعوام.

وأعلنت محكمة رئيس القضاة في العاصمة الحكم، حيث قضت بحبس كل من الثلاثة أشخاص لمدة عامين ونصف، كما فرضت عقوبة بقيمة 2000 تاكا "16 دولار".

وأصدرت المحكمة أوامرها بحبس المتهمين لمدة شهر إضافي في حال عدم دفع الغرامة، حسبما قال المسئول القضائي صيام الدين.

وتم إدانة الثلاثة أشخاص، وهم مقيمون في منطقة جاتراباري في دكا، وفقا لقانون رعاية الحيوانات لعام 2019 لقتلهم الكلاب الضالة.

ومازال اثنان من المتهمين فارين، وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقهم. وتم اقتياد الشخص الثالث، الذي كان حاضرا وقت النطق بالحكم، إلى الحجز على الفور بعد الإعلان عن الحكم.