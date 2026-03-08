قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنه ليس من مهمة حكومة المملكة المتحدة "الاستعانة بجهات خارجية لتولي سياستها الخارجية"، وذلك بعد تجدد الانتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الصراع في إيران.

كما ردت إيفيت كوبر أيضا على انتقاد وجهه رئيس الوزراء البريطاني العمالي الأسبق توني بلير، مؤكدة أهمية "استخلاص الدروس" من حرب العراق، بعدما قال بلير إن بريطانيا كان ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة بشأن إيران منذ البداية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأثار قرار رئيس الوزراء البريطاني الحالي، كير ستارمر، عدم منح إذن بتنفيذ الموجة الأولى من العمل العسكري مجموعة من الانتقادات من جانب ترامب في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم شخصي على ستارمر حيث وصفه بأنه "ليس وينستون تشرشل".