الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء القتال في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن شعورها بالقلق العميق إزاء القتال بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لقد أوضحنا أننا نعارض الهجوم العسكري من قبل قوات خليفة حفتر، ونحث على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية، ويجب أن تعود القوات إلى مواقع الوضع السابق".

وأضاف بومبيو في البيان أن جميع الأطراف المعنية يقع على عاتقها مسؤولية تهدئة الموقف بشكل عاجل، حسبما شدد مجلس الأمن الدولي ووزراء مجموعة الدول الصناعية السبع في 5 نيسان/أبريل محذرا من أن هذه الحملة العسكرية الأحادية الجانب ضد طرابلس تعرض المدنيين للخطر وتقوض سبل التوصل لمستقبل أفضل لجميع الليبيين.

وذكر البيان أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على القادة الليبيين، مع شركائنا الدوليين، للعودة إلى المفاوضات السياسية بوساطة غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أن الحل السياسي هو الطريقة الوحيدة لتوحيد البلاد وطرح خطة للأمن والاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.