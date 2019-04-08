الوفاق الوطني الليبية: إعادة الملاحة الجوية مؤقتا في مطار معيتيقة بطرابلس

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني الليبية هشام أبوشكيوات، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية بشكل مؤقت في مطار معيتيقة الدولي وسط طرابلس.

وقال أبوشكيوات في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الهدف من إعادة الملاحة هو إعادة المسافرين الليبيين العالقين في المطارات بالخارج، وبعدها لكل حادث حديث".

كان المطار الوحيد العامل في طرابلس هو "مطار معيتيقة" قد تعرض ظهر اليوم لقصف جوي من طائرة عسكرية تابع للقائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد خليفة حفتر ضمن الحرب الدائرة بين قواته وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.