تحدث أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن العديد من الأمور التي حدثت خلال فترة تواجده في المنتخب.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية، لقناة تايم سبورت ما إذا كان كوبر سيسمح بعودة عمرو وردة: "لو كان كوبر متواجدًا لما وافق على طلب صلاح واللاعبين بالعفو عن وردة".

وعن وليد سليمان وعدم انضمامه للمنتخب أثناء تواجد كوبر: "كان لدينا الخيارالأول والثاني، لم نظلم وليد سليمان، هل سيلعب على حساب على صلاح أم تريزيجيه أم رمضان؟".

وواصل: "لو تم استدعاء 3 في كل مركز يعني 33 لاعبا ولدينا 23 لاعبا فقط في القائمة".

وعن كوبر أتم: "كوبر دكتور، وأضاف ساخرا الفتة كانت علاج، لقد تعامل مع رونالدو في إنتر ميلان وأجلسه احتياطيا، كل الشقوق في وجه كوبر تحكي سطرا وحكاية وقصة".