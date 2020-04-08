عامر : مصر لن تفلس..وأقول لرجال الأعمال «كل شخص يحكمه ضميره»

أكد رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب النائب محمد فرج عامر، تأييده قرارات الدولة فيما يخص أزمة فيروس كورونا ودعمها من أجل القضاء على الوباء، مضيفًا «نحن مع صحة المواطن أولًا وثانيًا وثالثًا».

وأضاف عامر في تصريحات لـ«الشروق»، «حياة عامل واحد في مصانعه وشركاته أهم من مليارات الجنيهات، وأنا اختلف مع تصريحات بعض رجال الأعمال من الذين يرددون أن مصر قد تفلس بسبب تلك الأزمة حال عدم العودة العمل، ستكون هناك خسائر اقتصادية فقط مثلما سيحدث في كافة الدول الأخرى».

وأعلن عامر تحمله كل أعباء العاملين لديه وصرف مرتباتهم بالكامل، مشيرًا: «لن يتم أي تخفيض لمرتباتهم ولن يحدث تسريح لأي أحد، ونساند الدولة والعاملين في هذه الظروف العصيبة».

وأكد: «لديّ 24 ألف عامل في مصانعي وشركاتي، ولن يضار أحد منهم جراء تلك الأزمة، وكل العاملين في رقبتي ومسئول عنهم ورزقي ورزقهم على الله».

وواصل: «لست مسؤولًا عن تبرع رجال الأعمال من عدمه، كل شخص يحكمه ضميره، ومسؤول عن أسرته الصغيرة والعاملين لديه، وفي النهاية رجل الصناعة وطني في المقام الأول».