وزارة الرياضة في الجزائر تحول منشآت رياضية إلى مراكز حجر صحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر اليوم الأربعاء، عن وضع 9 منشآت رياضية تحت تصرف خلية الأزمة بولاية الجزائر العاصمة، بغرض استعمالها كمراكز للحجر الصحي، ضمن خطة التدابير الوقائية من تفشي فيروس جائحة كورونا.

وكشفت الوزارة في منشور لها في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، قائمة هذه المنشآت، ومن بينها المركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة الجزائري والذي يجري فيه المنتخب الأول بطل أفريقيا معسكراته الإعدادية "الداخلية".

كما شملت القائمة أيضا، مركز تحضير وتجميع مواهب النخبة "السويدانية"، والمدرسة الوطنية لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها.

وسجلت الجزائر 205 وفيات و1572 إصابة مؤكدة بوباء كورونا، وفق الإحصائيات التي كشفتها وزارة الصحة اليوم الأربعاء.