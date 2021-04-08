سهم هيونداي موبيز يسجل أعلى مستوى له منذ 11 أسبوعا

سجل سعر سهم شركة هيونداي موبيز الكورية الجنوبية لقطع غيار السيارات صعودا خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 6.2%، وهو أكبر ارتفاع يومي يحققه السهم منذ 19 يناير الماضي، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية.

وبلغ سعر السهم اليوم 319 ألف وون وهو أعلى مستوى له منذ يوم 23 فبراير الماضي عندما سجل 300.5 ألف وون.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن أداء السهم كان الأفضل بين الأسهم المناظرة اليوم، في حين ارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.1% ومؤشر "إم.إس.سي.آي أيه.سي آيشا باسيفيك" الأوسع نطاقا بأقل من 0.4%.

وبلغ إجمالي حجم التداول على سهم الشركة اليوم 727127 سهما بما يعادل نحو ضعف متوسط حجم التداول اليومي خلال الـ20 يوما الماضية، والبالغ 333617 سهم.

وكان سهم الشركة ارتفع بنسبة 88% من قيمته خلال الـ52 أسبوعا الماضية، مقابل ارتفاع مؤشر بلومبرج للأسهم المناظرة بنسبة 89% وارتفاع مؤشر كوسبي بنسبة 74% خلال الفترة نفسها.