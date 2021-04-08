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أعلن نادي الرجاء المغربي اليوم الخميس رحيل مديره الفني جمال السلامي.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة جمال سلامي مدرب الفريق من منصبه رسميا.

وأصدر الرجاء بيانا رسميا اليوم يوجه فيه الشكر لما قدمه جمال السلامي مع الفريق، ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

وقاد السلامي الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وخرج منها بعد الخسارة من الزمالك ذهابا وإيابا، كما ودع البطولة في نسختها الحالية أمام تونجيث السنغالي، ليتحول إلى الكونفدرالية الإفريقية.

الرجاء يحتل حاليا صدارة المجموعة الرابعة في البطولة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، آخرهم على حساب بيراميدز بهدفين.

وتأتي الاستقالة قبل يومين فقط من مواجهة الرجاء مع بيراميدز في مصر بالجولة الرابعة من البطولة.