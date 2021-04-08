 قبل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية .. الرجاء يعلن رحيل مدربه - بوابة الشروق
الخميس 8 أبريل 2021 5:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

قبل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية .. الرجاء يعلن رحيل مدربه

محمد جلال
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:09 م

أعلن نادي الرجاء المغربي اليوم الخميس رحيل مديره الفني جمال السلامي.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة جمال سلامي مدرب الفريق من منصبه رسميا.

وأصدر الرجاء بيانا رسميا اليوم يوجه فيه الشكر لما قدمه جمال السلامي مع الفريق، ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

وقاد السلامي الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وخرج منها بعد الخسارة من الزمالك ذهابا وإيابا، كما ودع البطولة في نسختها الحالية أمام تونجيث السنغالي، ليتحول إلى الكونفدرالية الإفريقية.

الرجاء يحتل حاليا صدارة المجموعة الرابعة في البطولة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، آخرهم على حساب بيراميدز بهدفين.

وتأتي الاستقالة قبل يومين فقط من مواجهة الرجاء مع بيراميدز في مصر بالجولة الرابعة من البطولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك