رئيس اتحاد الجماز يفتتح بطولة «كاس الفراعنة» الدولية

افتتح إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، مساء اليوم الخميس بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك والتي تستضيفها مصر من 8 وحتي 10 أبريل الجاري على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 دول وهي البرازيل وأذربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي ٣٩٥ لاعب.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم كلمة إيهاب أمين رئيس الاتحاد الذي رحب بالضيوف وأعلن افتتاح البطولة.

وشهد حفل الافتتاح عرضا استعراضيا رائعا قدمته أكاديمية بلاك بول خلال حفل الافتتاح لاقى إعجاب المتابعين للحفل، فيما قدم فقرات الحفل كلا من هايا هاني والإنجليزي "نيلز دانيال".

وشهد افتتاح البطولة يوسف الطباع عضوٍ المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي و ماريا فوما عضو اللجنة الفنية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي و كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد الاوروبي للجمباز نائب رئيس الاتحاد البحر المتوسط و مريان كولف خبير الاكاديمية الدولية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي و نيلز دانيل رئيس لجنة التنسيق والادارة الاذاعية لمنافسات الجمباز ورؤساء وفود الدول المشاركة ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين ورؤساء اللجان والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز.

وأكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف.

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

جدير بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019.