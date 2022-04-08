الرئيس الألماني يفكر في زيارة كييف

يفكر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في زيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو اليوم الجمعة في هلسنكي إن هناك عددا قليلا من العواصم في العالم التي تواجد فيها كثيرا، من بينها كييف، وأضاف: "بالطبع أفكر أيضا متى ستكون اللحظة المناسبة لزيارتي التالية إلى كييف".

وقام شتاينماير ونينيستو بزيارة البرلمان الفنلندي ظهرا، حيث ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الفيديو أمام النواب. ورحب زيلينسكي أيضا بالرئيس الألماني، لكنه لم يتطرق في خطابه على نحو مباشر إلى موقف ألمانيا تجاه العقوبات ضد روسيا وتوريد أسلحة لأوكرانيا، والذي كثيرا ما انتقده بسبب التردد.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لفنلندا على دعمها أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.