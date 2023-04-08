 سفير كوريا الجنوبية: سعيد بالمشاركة في إفطار المطرية.. وصمت لأفطر وأتسحر مع المصريين - بوابة الشروق
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سفير كوريا الجنوبية: سعيد بالمشاركة في إفطار المطرية.. وصمت لأفطر وأتسحر مع المصريين

أحمد علاء
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 1:34 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 1:34 ص

عبّر سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ جين ووك، عن سعادته الغامرة بالمشاركة في حفل الإفطار الجماعي في منطقة المطرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه تلقّى دعوة المشاركة من قِبل سيدة تبيع طعاما كوريا في منطقة المعادي.

وأضاف أنه شارك في حفل الإفطار من منطلق حبه الكبير لمصر وشعبها، موضحا أن الإقبال على حفل الإفطار الجماعي كان أكبر من المتوقع، مؤكدا أن الجميع كان سعيدا بالحضور والمشاركة في هذا الحدث الذي كان أشبه بالمهرجان.

وأوضح أنه صام هذا اليوم ليشارك المصريين في تناول الإفطار والسحور، مشيرا إلى أنه صام في شهر رمضان من العام الماضي ثلاثة أيام.

وعدّد الأكلات المصرية التي يحبها مثل المحشي والقطايف وغير ذلك من الأطعمة المصرية التي تتسم بأنها لذيذة.

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