قطر: لجنة تحري رؤية الهلال تعلن أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: " الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد عقدت لجنة تحري رؤية الهلال اجتماعها مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان لعام 1445هـ الموافق 8 من أبريل 2024م، لتحري رؤية هلال شهر شوال، وإثبات شهادة من يراه.

وحيث لم تثبت رؤية الهلال لهذه الليلة، فإنه عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه" وقوله : "فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" فإن اللجنة تُعلن: أن غداً الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل 2024 م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، ويكون يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر ابريل 2024 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

واللجنة إذ تُعلن ذلك لتدعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً، وأن يجعلنا من العتقاء فيه، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.

وتنتهز اللجنة هذه المناسبة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير – حفظهم الله – وإلى الحكومة الرشيدة، والشعب القطري الكريم وجميع المسلمين أسمى آيات التهاني والتبريكات.

سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركة.