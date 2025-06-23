ما مصير 400 كيلو جرام مخصب من اليورانيوم لدى إيران؟ نيويورك تايمز تجيب

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن القيادة الأمريكية تجهل الوجهة التي نقلت إليها إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب، بعد الضربة الأمريكية لمواقعها النووية.

وبحسب معلوماتها، فإن نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لا يعلمان أي شيء عن مكان وجود 400 كجم من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%.

ورجحت الصحيفة بأن الضربة التي استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية قد أعادت تطورها للوراء بما بين 2-5 سنوات.

في ليلة 22 يونيو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية قامت بهجوم ناجح على 3 منشآت نووية في إيران - في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد أن على طهران أن توافق على إنهاء الصراع. ومنذ 13 يونيو، تنفذ إسرائيل ضربات يومية على إيران كجزء من عملية موجهة ضد البرنامج النووي الإيراني