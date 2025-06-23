شعبة المواد الغذائية: انفراجة مرتقبة في أسعار البن بالسوق المحلية بعد هبوط الروبوستا عالميا

تراجع تاريخي لأسعار القهوة العالمية.. والمنوفي يدعو لمراجعة الأسعار محليًا





قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، إن التراجع الملحوظ في أسعار قهوة الروبوستا في بورصة لندن يُعد مؤشرًا إيجابيًا قد يسهم في خفض أسعار القهوة محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الأسعار عالميًا للأسبوع السابع على التوالي.

وأوضح المنوفي في بيان له اليوم، أن العقود الأكثر نشاطًا لقهوة الروبوستا هبطت بنسبة 4.2% لتسجل 4133 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، مدفوعة بزيادة المعروض من كبار المنتجين مثل فيتنام وأوغندا، إلى جانب استمرار موسم الحصاد في البرازيل وإندونيسيا.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في ظل تقارير دولية، من بينها تقرير لشركة Hedgepoint Global Markets، تشير إلى تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وتحسن الإنتاج، ما يُرجح استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار الروبوستا على المدى المتوسط.

كما أشار إلى أن أسعار قهوة الأرابيكا في بورصة نيويورك تراجعت أيضًا بنسبة 3.2%، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق البرازيل، دون مؤشرات على حدوث صقيع حاد، مما قد يحافظ على استقرار الإنتاج.

وأكد المنوفي أن هذا التراجع العالمي يمثل فرصة لمستوردي وتجار القهوة في مصر لإعادة تسعير المنتجات بما يتماشى مع الأسواق العالمية، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة حركة الأسعار لضمان انتقال الأثر الإيجابي للمستهلك النهائي، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.