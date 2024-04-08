الأهلي يصدر بيانا عن إصابة معلول

أكد نادي الأهلي غياب علي معلول عن مواجهة إنبي التي ستقام مساء الإثنين على ستاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة 16 ببطولة الدوري.

وأشار الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) إلى أن معلول خاض تدريبات استشفائية مساء الأحد بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي للتخلص من الإجهاد العضلي.

وأصيب اللاعب التونسي الدولي خلال مواجهة سيمبا يوم الجمعة الماضي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في ستاد القاهرة.

واضطر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستبدال معلول في الدقائق الأخيرة ليشارك مكانه اللاعب الشاب كريم الدبيس.