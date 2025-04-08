سيليسن بعد تعافيه من ثقب الأمعاء الدقيقة: كان أسبوعا صعبا

عاد الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، إلى لاس بالماس اليوم الثلاثاء بعد أن أمضى 9 أيام في فيجو؛ حيث خضع لعملية جراحية طارئة بسبب إصابته بثقب في الأمعاء الدقيقة نتيجة اصطدامه ببورخا إيجليسياس، خلال مباراة أمام سيلتا في بالايدوس.

وقال اللاعب: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا. لم يكن أسبوعًا سهلاً، لكنني الآن أفضل بكثير. إنني سعيد بالعودة إلى الجزيرة (لا بالماس) من أجل مواصلة التعافي. سنرى المدة التي سيستغرقها هذا الأمر؛ لأنني سأخضع لمزيد من الفحوصات الأسبوع المقبل للاطمئنان على وضعي".

وغاد حارس المرمى، المستشفى أمس الأحد، لكنه بقي في فندق في فيجو حتى اليوم؛ حيث استقبل صباح اليوم زيارة من بورخا إيجليسياس، الذي قدم له قميصا موقعا من الفريق السماوي بأكمله.

وتابع سيليسن: "آمل أن يستمر الوضع على هذا النحو لأتمكن من مساعدة الفريق وإنقاذ أنفسنا (في الليجا). إذا سمح لي الطبيب بالتدريب، فسأعود فورا، لكن الأمر لا يتعلق بإصابة في الفخذ أو أي شيء آخر؛ الأمر يتطلب وقتا أطول. سنرى كيف ستسير الفحوصات".