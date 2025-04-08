مزارعون في جنوب أفريقيا: الرسوم الأمريكية تهدد 35 ألف وظيفة

قالت مجموعة مزارعين اليوم الثلاثاء إن الرسوم التي ستفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من جنوب أفريقيا وتبلغ نسبتها 30% سوف تهدد 35 ألف وظيفة في قطاع زراعة الحمضيات والاقتصاديات في بلدات بأكملها.

وقالت رابطة مزارعي الحمضيات في جنوب أفريقيا إن الرسوم المتبادلة الوشيكة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، سوف تضر بشدة أكبر صادرات زراعية في جنوب أفريقيا.

وأضافت أنه من المرجح أن ترفع الرسوم تكلفة الفاكهة الحمضية الجنوب أفريقية بواقع 25ر4 دولار للكرتونة للمستهلكين الأمريكيين.

وتعد جنوب أفريقيا ثاني أكبر مصدر للبرتقال بعد إسبانيا، و رابع أكبر مصدر للفاكهة الحمضية في العالم، وفقا للمنظمة العالمية للحمضيات.

وقالت الرابطة إن جنوب أفريقيا ترسل 5% -6% من صادراتها من الحمضيات إلى الولايات المتحدة، مما يمثل أكثر من 5ر6 مليون كرتونة سنويا، ولكن تم تجهيز بعض البلدات الريفية خصيصا لهذا الغرض، كما أنها تعتمد بقوة على السوق الأمريكي.

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا، الاقتصاد الأكثر تنوعا في أفريقيا، تضررت بصورة خاصة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أدت قرارات ترامب لخفض المساعدات الخارجية الأمريكية لتقليص كبير في تمويل برنامج مكافحة الإيدز في جنوب أفريقيا، الأكبر في العالم الذي يعالج نحو 5ر5 مليون شخص. كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بوقف تمويل اتحادي أخر لجنوب أفريقيا بسبب ما وصفه بسوء معاملة حكومة جنوب أفريقيا للمزارعين من الأقلية من أصحاب البشرة البيضاء، الذين سيتأثر الكثير منهم سلبيا في الوقت الحالي من الرسوم الجديدة.