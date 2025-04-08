الهلال الأحمر عن زيارة الرئيسين وماكرون للعريش: لمسنا حرصا على معرفة كيفية إدارة مساعدات غزة

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة العريش تاريخية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن جهودًا كبيرة بذلت على الأرض لإظهار هذه الصورة عن أرض الفيروز، مثمنة جهود اللواء خالد مجاور في هذا الإطار.

وأشارت إلى أن الزيارة شملت تفقد المركز اللوجستي الرئيسي للهلال الأحمر المخصص لدعم قطاع غزة بالمساعدات، مؤكدة أنها لمست حرصًا شديدًا على معرفة كيفية إدارة المساعدات والوقوف على التحديات المختلفة وإيجاد حلول لها.

ولفتت إلى أنها لمست حرصًا على شكر الجهود المصرية بما في ذلك جهود المجتمع المدني الذي يساهم بالمتطوعين والكوادر وكميات كبيرة من المساعدات التي يتم حشدها فور إطلاق النداء

ونوهت بأن الزيارة شهدت التعرف على كافة العمليات التي يجريها الهلال الأحمر، موضحة أن الزيارة مثلت فرصة للإطلاع على تفاصيل هذه العمليات بما في ذلك وضع الأولويات.

وأكدت أن الأسئلة التي وجهها الرئيسان أكدت أن هدف الزيارة هو حشد موقف دولي يقوم على حقائق وفهم الواقع والنسب والإحصاءات والتحديات وجذور كل تحدٍ.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة لمدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وشملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.