تثبيت سعر الفائدة في نيوزيلندا

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي اليوم الأربعاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، مؤكدا التزامه القوي بتحقيق معدل التضخم المستهدف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار البنك المركزي النيوزيلندي جاء بعد ساعات قليلة من اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف مؤقت لإطلاق النار بينهما.

وكما كان متوقعا قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط النيوزيلندي استمرار سعر الفائدة الرسمية عند مستوى 25ر2%، قائلة إنها تتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2ر4% سنويا، مؤكدة وجود "حالة غموض قوية" حول هذا التوقع. ويستهدف البنك المركزي أن يكون معدل التضخم في نقطة متوسطة بين 1% و3%.