وزير الحرب الأمريكي: إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيسيث، إن إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن واشنطن حققت نصرًا عسكريًا كبيرًا في طهران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن استخدمت أقل من 10% من قوتها القتالية العسكرية لهزيمة إيران.

وأشار إلى أن عملية «الغضب الملحمي» التي استغرقت نحو 6 أسابيع، تضمنت تنفيذ مهمة واضحة واتخاذ أفعال حاسمة، وأسفرت عن تحقيق «نصر عسكري ساحق».

ولفت إلى أن إيران قتلت على مدار عقود الأمريكيين بالقنابل والعبوات الناسفة، قائلًا إنهم «استهدفوا السفارات الأمريكية بالسيارات المفخخة».

وذكر أن «إيران توهمت إمكانية تدمير الولايات المتحدة وإلحاق الضرر بها، مع الإفلات من العقاب»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «حتى لو كانوا محظوظين وألحقوا الضرر بإحدى الطائرات الأمريكية، لكننا تمكننا خلال 7 ساعات من إنقاذ الطيار الأمريكي خلال عملية تمت في وضح النهار».

وأوضح أن إيران تعرضت للإذلال، كما أن هزيمتها تعد «ردًا على كل خسارة»، خاصة الجنود القتلى في العراق.

واعتبر أن الفرصة سانحة للتوصل إلى سلام واتفاق حقيقي، مختتمًا: «شروط أمريكا منطقية، ولا يمكن لأحد أن يبرم اتفاقًا رائعًا مثل الرئيس الأمريكي ترامب».