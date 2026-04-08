وزير الخارجية الهولندي يزور تركيا الخميس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري وزير الخارجية الهولندي، توم بيريندسن، غدا الخميس، زيارة عمل إلى تركيا هي الأولى له منذ توليه المنصب في فبراير الماضي.

وأفاد مراسل الأناضول بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الوزير الهولندي سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان لبحث تطوير العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين.

كما سيتم تسليط الضوء على أهمية العمل المشترك في إطار هدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

ويتوقع أن يبحث الجانبان قضايا مثل تحديث الاتحاد الجمركي ونظام تسهيل إجراءات التأشيرة، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وفي أبريل 2024، زار فيدان هولندا للمشاركة في الاجتماع العاشر لمؤتمر فيتنبرغ الذي أنشئ في 2008 لتطوير التعاون بين البلدين.

وتحتل هولندا المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة مباشرة في تركيا، حيث بلغت الاستثمارات الهولندية المباشرة في تركيا 33 مليار دولار أمريكي في 2025، في المقابل، تجاوزت الاستثمارات التركية المباشرة في هولندا 21 مليار دولار أمريكي.