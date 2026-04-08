ستارمر يزور الشرق الأوسط عقب الهدنة بين واشنطن وطهران

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، عقب الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

بحسب بيان صادر عن مكتبه، سيلتقي ستارمر خلال جولته بقادة دول الخليج، وسيناقش الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه.

ومن المنتظر أن يزور ستارمر أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزين في الخليج، ويتفقد الجهود المبذولة لحماية المجال الجوي للحلفاء.

ويختتم رئيس الوزراء البريطاني جولته في الشرق الأوسط يوم الجمعة القادم، بحسب البيان الذي لم يحدد البلدان التي سيزورها خلال الجولة.

وعلق ستارمر على الهدنة في تدوينه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قائلا: "ستخفف الهدنة بعضاً من حدة التوتر في المنطقة والعالم، ويجب علينا بذل قصارى جهدنا لدعم هذا الوقف والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.