البيت الأبيض: إيران أبدت استعدادها لتسليم اليورانيوم المخصب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن إيران أبدت استعدادها لتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، مضيفة أن هذه المسألة من أهم أولويات الرئيس دونالد ترامب.

ويقول ترامب إن منع إيران من تطوير سلاح نووي كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته لشن الحرب. وتنفي إيران منذ وقت طويل سعيها لتطوير سلاح نووي.

وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "هذه المسألة لن يتراجع عنها الرئيس فهي خط أحمر وهو ملتزم بضمان تنفيذها"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإيرانيون قد أبدوا استعدادهم لتسليم اليورانيوم، أجابت ليفيت دون الخوض في التفاصيل: "نعم، لقد فعلوا".

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% عندما شنت إسرائيل هجماتها الأولى في يونيو الماضي.

وتقول الوكالة إنه إذا جرى تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر فسيوفر ذلك كمية تكفي لصنع عشرة أسلحة نووية.