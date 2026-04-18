الهند: قيادات نسائية بحزب بهاراتيا جاناتا تنظمن احتجاجا قرب منزل زعيم المعارضة

نظمت قيادات وعاملات من حزب بهاراتيا جاناتا، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية قرب مقر إقامة زعيم المعارضة في مجلس الشعب، راهول غاندي، في سونهيري باج، عقب رفض التعديل على قانون حصة النساء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وانتقد المتظاهرون، ومن بينهم نواب من حزب بهاراتيا جاناتا مثل هيما ماليني وكمالجيت سيهراوات وبانسوري سواراج ومانجو شارما وفاتساليا جوبتا، أحزاب المعارضة بسبب إسقاط مشروع قانون التعديل الدستوري (التعديل الـ 131) في مجلس الشعب أمس الجمعة، متهمين إياها بـ"إمتهان" نساء البلاد.

وشاركت في الاحتجاج رئيسة وزراء دلهي ريكا جوبتا، ورئيس الحزب على مستوى الولاية فيرندرا ساشديفا ووزيرة الاتحاد راكشا خادسي والنائب مانوج تيواري، إلى جانب كوادر الحزب النسائية.

وقال مسئولون، إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرات اللاتي كن يتجهن نحو مقر إقامة غاندي.

وقالت هيما ماليني، مخاطبة المتظاهرين: "لقد عمل رئيس الوزراء ناريندرا مودي بجد من أجل تمرير مشروع القانون، لكن أحزاب المعارضة لم تسمح بذلك".