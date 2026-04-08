ترامب: النقاط الإيرانية الـ10 مقبولة واستندنا إليها للموافقة على وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم تداول العديد من الاتفاقيات والقوائم والرسائل من قبل أشخاص لا علاقة لهم إطلاقًا بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، واصفًا النقاط الإيرانية الـ10 بأنها معقولة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «في كثير من الحالات، هم محتالون ودجالون، بل وأسوأ من ذلك. سيتم فضحهم سريعاً بعد انتهاء تحقيقنا الفيدرالي».

وتابع: «هناك مجموعة واحدة فقط من النقاط المهمة المقبولة لدى الولايات المتحدة، وسنناقشها في جلسات مغلقة خلال هذه المفاوضات».

واستكمل: «هذه هي النقاط التي استندنا إليها في موافقتنا على وقف إطلاق النار. إنه أمر معقول، ويمكن الاستغناء عنه بسهولة. يشبه الأمر إلى حد كبير ما فعلته قناة CNN الإخبارية الكاذبة الليلة الماضية، حيث عنونت "مصدراً" لا يملك أي سلطة أو صلاحية لكتابة رسالة تدّعي سلطة كبيرة».



وسبق أن أعلن‌مكتب رئيس ‌الوزراء الباكستاني شهباز ‌شريف، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان أكد ‌أن إيران، ستشارك في المفاوضات مع ​الولايات المتحدة ‌في ‌إسلام آباد، والتي ‌تعقد ‌بهدف التوصل ‌لحل للصراع بينهما، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة.

فيما قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ‌ترامب «متعجل» لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب مع إيران، وأصدر ​تعليماته لفريق المفاوضات بالتعامل مع الإيرانيين بنية ‌طيبة.

واتفقت الولايات المتحدة ‌وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حداً لحرب استمرت ستة أسابيع ‌وأسفرت عن ‌مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب ‌غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.