إيران تدرس مقترحات أمريكية جديدة تلقتها عبر باكستان

أعلنت إيران، السبت، أنها تدرس مقترحات "جديدة" تلقتها من الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان بينهما لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "في الأيام الأخيرة، ومن خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني (عاصم منير) طهران كطرف وسيط في المفاوضات، عُرضت مقترحات جديدة من قبل الأميركيين، تنظر فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا، ولم تردّ عليها بعد".

وتابع البيان: "نعلن للأمة، للمحاربين في الميدان والشعب الحاضر في الشوارع، أن الفريق المفاوض الإيراني لن يقوم بأي مساومة ولن يتراجع ولن يتساهل في أي شيء، وسيدافع بكل قواه عن مصالح الأمة الإيرانية".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق السبت استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأمريكي لموانئها، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح الممر البحري الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وقال المجلس الأعلى إن "إيران عازمة على فرض الإشراف والسيطرة على حركة عبور مضيق هرمز حتى نهاية الحرب"، مشدّدا على أن الحصار الأمريكي سيحول دون أي "إعادة فتح مشروطة ومحدودة" للمضيق.

وأشار المجلس إلى أن أي إعادة فتح للمضيق ستشمل إصدار طهران شهادات عبور للسفن "وإلزامها بدفع رسوم على صلة بخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة".