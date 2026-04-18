جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر عددا من المنازل في بلدات مركبا والطيبة والخيام في جنوب لبنان

ونفذت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، تفجيرا في بلدة الخيام، كما قامت بعملية تفجير واسعة لمنازل في بلدتي مركبا والطيبة.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، مستهدفة مجرى النهر مقابل بلدة زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية قامت بعد ظهر اليوم بإغلاق جميع مداخل بلدة الخيام عبر وضع سواتر ترابية وعوائق؛ بهدف منع الدخول إليها، وذلك بعد تنفيذها تفجيرا آخر في البلدة ذاتها في وقت سابق من اليوم.

ومن جانبها، ذكرت قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خرق وقف إطلاق النار بإطلاق عدد من القذائف المدفعية بعد ظهر اليوم على بلدتي بيت ياحون وكونين في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن أول من أمس الخميس، بدء وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليل الخميس الماضي، وذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.