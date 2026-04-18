قطر تجدد دعمها للقضية الفلسطينية وحل الدولتين خلال اجتماع وزاري في أنطاليا

شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، على هامش النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للخارجية القطرية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.