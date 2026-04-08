البيت الأبيض: نائب ترامب يترأس الوفد الأمريكي خلال المحادثات مع إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيترأس وفد واشنطن خلال المحادثات مع إيران في إسلام آباد، السبت المقبل.

وأضافت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، أن نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيشاركون في المحادثات المقررة في باكستان صباح السبت، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، قالت الحكومة الإيرانية إنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.