النمسا: حدة الخطاب بين أمريكا وإيران تبعث على الخوف

وصف رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، الأربعاء، التهديدات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية، فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط بأنها "تبعث على الخوف".
وحذر من الهجمات على البنية التحتية المدنية، داعيا إلى إجراء محادثات سلام جادة، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.
وقال، في منشور على منصة إكس: "من الجيد التوصل إلى إدراك أن النزاعات لا يمكن حلها من خلال حدة الخطاب والتصعيد"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.
وأضاف: "التهديدات التي صدرت في الأيام القليلة الماضية تبعث صراحة على الخوف"، دون أن يحدد أيا منها.