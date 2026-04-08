النمسا: حدة الخطاب بين أمريكا وإيران تبعث على الخوف

وصف رئيس النمسا ألكسندر فان دير ⁠بيلين، الأربعاء، التهديدات التي صدرت ​في الساعات القليلة الماضية، فيما يتعلق بالصراع في الشرق ⁠الأوسط بأنها "تبعث على الخوف".

وحذر من الهجمات على البنية ​التحتية المدنية، داعيا إلى إجراء محادثات سلام جادة، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وقال، في ⁠منشور على منصة إكس: "من ​الجيد التوصل إلى إدراك ‌أن النزاعات لا يمكن حلها ​من خلال حدة ⁠الخطاب والتصعيد"، ​في إشارة ⁠إلى وقف ‌إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه بين الولايات ‌المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وأضاف: "التهديدات التي صدرت في الأيام القليلة ​الماضية تبعث صراحة على الخوف"، دون أن يحدد أيا ‌منها.



