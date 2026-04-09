65 فيلما فى الدورة الـ10 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الأفلام المشاركة فى دورته العاشرة، التى ستعقد فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجارى، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها، ويصل عدد الأفلام المشاركة إلى 65 فيلمًا من 33 دولة.

ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، مسابقة الأفلام الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة الاتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى، إلى جانب مسابقة أفلام ذات أثر، ومسابقة أفلام الجنوب، ومسابقة أفلام الورش التى يتنافس عليها صانعات وصناع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان فى أسوان وأسيوط، كما تتضمن الدورة العاشرة برنامج سينما الأطفال المخصص لطلبة المدارس بمحافظة أسوان.

يشارك فى مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، هى: «ولادة أخرى» من طاجكستان، و«كومبارسا» من جواتيمالا، و«دنيا» من تونس، و«المتعجّبون» من فرنسا، و«عاملها كسيدة» من هولندا، و«هجرة»، وهو إنتاج مشترك بين السعودية ومصر والمملكة المتحدة، إلى جانب فيلمى «صيف جايا» و«البارونات»، وهما إنتاج مشترك بين دولتى فرنسا وبلجيكا، وفيلم «ابنة الكوندور»، وهو إنتاج مشترك بين بوليفيا وبيرو وأوروجواى، وفيلم «البيت البرتغالى»، وهو إنتاج مشترك بين البرتغال وإسبانيا.

ويعرض فى مسابقة الفيلم القصير 21 فيلمًا، هى: «باقى الليل، «من أعلى الأصوات» من مصر، «هذا البيت لنا» من فلسطين، «ما لم تقله الجدران» من السودان، «انفجر الجحيم فى اليوم السابق» من تركيا، «فتاة عيد الميلاد» من الإمارات، «ارتزاز» من السعودية، «عم تسبح» من لبنان، «القمر الخفى» من إيران، «أهوجادا» من الأرجنتين، «النموذج الكانيبالى من إيطاليا، «مجنونة بك”» من إسبانيا، «الكلب والذئب» من جمهورية التشيك، «القطع» من بولندا، «لقد قضينا وقتًا ممتعًا» من فرنسا.

كما يشارك أيضًا بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم «ريح فى الرماد» من الصين، «الجدار الرقيق» من بيرو، «كرسى اسمه مورا»، وهو إنتاج مشترك بين هندوراس والأرجنتين، «على» وهو إنتاج مشترك بين الفلبين وبنجلاديش، «مانجو»، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا، و«المينة»، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وقطر والمغرب.

ويتنافس على جوائز مسابقة أفلام ذات أثر 9 أفلام مصرية، هى: «الدرج، على طريقة أمى، فايزة، تهويدة ما بعد النوم، ياللا عجل، بين دارين، نص ضل، الفراشة، والسيدة بسيمة».

كما يعرض فى مسابقة أفلام الجنوب 10 أفلام، هى: «أربعين، من وتر إلى وطن، بيداى، مسافات، ما بقاش براح، دير الحديد، بنات السيرة، حكاية التراب والماء والسفر، وردية تالتة، والذكر الليثى».

وتضم مسابقة أفلام الورش 15 فيلمًا، من نتاج برنامج التدريب فى أسوان وأسيوط، حيث شارك فى البرنامج 95 متدربًا، ويركز دعم الأصوات الجديدة خاصة من النساء، حيث تمثل نسب مشاركة الفتيات اكثر من 60% من إجمالى المشاركين.

وتتناول موضوعات الأفلام المشاركة من أسوان القضايا والهموم التى تمس واقع الحياة فى جنوب مصر بأصوات أبنائها.